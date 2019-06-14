  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У промзоні на Подолі сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото, відео)

    • Розсилка
    На місці працювали 35 чоловік особового складу ДСНС - У промзоні на Подолі сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото, відео)
    На місці працювали 35 чоловік особового складу ДСНС
    Фото: Інформатор

    Вогонь охопив кілька ангарів на площі 120 квадратних метрів

    У четвер, 13 червня, у Подільському районі Києва на вулиці Новокостянтинівській, 21 сталася пожежа: горіли склади на території промзони.

    Виклик на лінію «101» надійшов о 21:58. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, вогонь охопив кілька ангарів на площі 120 квадратних метрів. Оскільки існувала загроза поширення вогню, пожежі присвоїли ранг підвищеної складності і направили додаткові сили рятувальників і техніки.

    Поширення вогню вдалося не допустити, і о 22:28 пожежу локалізували, а о 23:10 повністю ліквідували.

    Читайте також

    Обійшлося без постраждалих.

    На час роботи екстрених служб поліція перекривала рух на розвороті під шляхопроводом по вулиці Новокостянтинівській.

    На місці працювали 35 чоловік особового складу та 10 одиниць основної та спеціальної техніки.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У промзоні на Подолі сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото, відео)
    У промзоні на Подолі сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото, відео)
    У промзоні на Подолі сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото, відео)
    У промзоні на Подолі сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото, відео)
    У промзоні на Подолі сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото, відео)
    У промзоні на Подолі сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У всіх приміщеннях складів знаходилися різні підприємства. Що саме стало причиною загоряння - встановить слідство, але працівники стверджують, що пожежа почалася з іншого боку, за парканом, можливо, хтось просто кинув недопалок у сміття і вогонь поширився на будівлі. Деталі інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. 

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС сміття поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ