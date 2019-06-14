У промзоні на Подолі сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото, відео)



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На місці працювали 35 чоловік особового складу ДСНС Фото: Інформатор

Вогонь охопив кілька ангарів на площі 120 квадратних метрів

У четвер, 13 червня, у Подільському районі Києва на вулиці Новокостянтинівській, 21 сталася пожежа: горіли склади на території промзони.

Виклик на лінію «101» надійшов о 21:58. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, вогонь охопив кілька ангарів на площі 120 квадратних метрів. Оскільки існувала загроза поширення вогню, пожежі присвоїли ранг підвищеної складності і направили додаткові сили рятувальників і техніки.

Поширення вогню вдалося не допустити, і о 22:28 пожежу локалізували, а о 23:10 повністю ліквідували.

Обійшлося без постраждалих.

На час роботи екстрених служб поліція перекривала рух на розвороті під шляхопроводом по вулиці Новокостянтинівській.

На місці працювали 35 чоловік особового складу та 10 одиниць основної та спеціальної техніки.

У всіх приміщеннях складів знаходилися різні підприємства. Що саме стало причиною загоряння - встановить слідство, але працівники стверджують, що пожежа почалася з іншого боку, за парканом, можливо, хтось просто кинув недопалок у сміття і вогонь поширився на будівлі. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.