Через знищення дубів у Голосієво порушено кримінальну справу

Прокуратура врахувала широкий суспільний резонанс

У Київській міській прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом вирубки дерев на території ботанічного саду Університету біоресурсів і природокористування, що в Голосіївському лісі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«Встановлено, що на території Голосіївського парку поблизу ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України групою осіб здійснено незаконну порубку 17 віковічних дубів», – ідеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у зв’язку із вказаним та враховуючи суспільний резонанс, Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва у порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев, вчинена на територіях природно-заповідного фонду).

Раніше у пабліку «Клуб Коріного Киянина» зʼявилося повідомлення про те, що за Сільськогосподарським провулком, біля ботанічного саду НУБіП, представники «Зеленбуду» зрубали столітні дерева.

У відповідь працівники ботанічного саду запевнили, що дуби були сухими і могли «впасти комусь на голови».