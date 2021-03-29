  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Через знищення дубів у Голосієво порушено кримінальну справу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пеньок на місці спиляного дерева - Через знищення дубів у Голосієво порушено кримінальну справу
    Пеньок на місці спиляного дерева
    Фото: facebook.com/kiev.klab

    Прокуратура врахувала широкий суспільний резонанс

    У Київській міській прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом вирубки дерев на території ботанічного саду Університету біоресурсів і природокористування, що в Голосіївському лісі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    «Встановлено, що на території Голосіївського парку поблизу ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України групою осіб здійснено незаконну порубку 17 віковічних дубів», – ідеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що у зв’язку із вказаним та враховуючи суспільний резонанс, Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва у порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев, вчинена на територіях природно-заповідного фонду).

    Раніше у пабліку «Клуб Коріного Киянина» зʼявилося повідомлення про те, що за Сільськогосподарським провулком, біля ботанічного саду НУБіП, представники «Зеленбуду» зрубали столітні дерева.

    У відповідь працівники ботанічного саду запевнили, що дуби були сухими і могли «впасти комусь на голови».

    Теги: вирубування лісу прокуратура Київ браконьєр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies