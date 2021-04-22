Побачити дерево «зсередини». Київ придбав унікальний пристрій для діагностики насаджень (фото)

Першочергово діагностику арботомом будуть застосувати до вікових дерев, які є пам’ятками природи

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» придбало спеціальне обладнання для діагностики зелених насаджень – просторовий імпульсний томограф арботом.

У парку «Володимирська гірка» відбулося тестування арботому. Було проведено обстеження дерева віком близько 80 років та показано принцип роботи обладнання. Про це повідомляє «Київзеленбуд».

Генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король пояснив, що першочергово діагностику арботомом будуть застосувати до вікових дерев, які є пам’ятками природи, а також до старих дерев, які мають ознаки ушкодження.

«Вікові дерева потребують особливого догляду. Багато з них є пам’ятками природи. Таких у Києві нараховується більше 300. Арботом дозволить провести повноцінне обстеження дерева зсередини, побачити його стан і завдяки цьому профільні фахівці можуть визначити найефективніші методи лікування», – зазначив він.

Арботом – це просторовий імпульсний томограф, який дає можливість оцінити стан дерева, дослідити структуру стовбура, виявити порожнини та ураження, їхній об’єм та конфігурацію.

Він заснований на принципі вимірювання часу проходження звукових імпульсів через різні ділянки стовбура дерева. Щільна деревина передає хвилі напруги краще, ніж пошкоджена в результаті розпаду або тріщин деревина. Тобто стовбурові гнилі знижують щільність деревини. Арботом виявляє такі ділянки й дозволяє отримати цілісну картину поширення гнилі по стовбуру.

«Мозком» усієї системи є датчики. Вони містять блоки обробки для оцифрування та інтерпретації сигналів. Залежно від завдання, обирається відповідна кількість датчиків. Датчики кріпляться до дерева за допомогою сталевих штифтів через утримуючий пристрій. Спеціальне програмне забезпечення розраховує вимірювані параметри і відображає їх на моніторі у вигляді кольорового графічного зображення. Внутрішні пошкодження, зони розпаду і порушення цілісності деревини, а також механічно відокремлені частини матеріалу, виділяються на зображенні в червоному кольорі. Здорова і неушкоджена деревина зображується зеленим кольором. Всі вимірювання зберігаються, відтак можна проаналізувати зміни у стані дерева.

Слід зазначити, що для правильного трактування показників арботома, потрібні профільні знання щодо анатомії дерев, тому найефективніше його вик використовувати в поєднанні з іншими даними, зібраними профільними фахівцями.

Як повідомлялося, за ініціативи членкині комісії Юлії Лимар, відтепер у столиці будуть фінансуватися обстеження і лікування усіх понад 100 ботанічних пам‘яток природи, які знаходяться на балансі «Київзеленбуду». Йдеться про рослини, чий вік понад сто, а часом і понад 400 років.