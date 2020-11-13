  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві автомобіль влетів у кіоск на зупинці, є жертви (фото, відео)

    • Розсилка
    Автомобіль збив людей і влетів у МАФ - У Києві автомобіль влетів у кіоск на зупинці, є жертви (фото, відео)
    Автомобіль збив людей і влетів у МАФ
    Фото: dtp.kiev.ua

    За попередніми даними, загинула одна людина і ще троє травмованих

    Сьогодні, 13 листопада, на Окружній у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Попередньо, в результаті ДТП між двома автомобілями Hyundai водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар і в'їхав в кіоск.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві автомобіль влетів у кіоск на зупинці, є жертви (фото, відео)
    У Києві автомобіль влетів у кіоск на зупинці, є жертви (фото, відео)
    У Києві автомобіль влетів у кіоск на зупинці, є жертви (фото, відео)

    За попередньою інформацією, одна дівчина загинула і ще троє (двоє чоловіків і жінка) отримали серйозні травми.

    Інформація про причини ДТП і стан постраждалих уточнюється.

    Увага! Відео 18+

    Нагадаємо, 12 листопада на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва сміттєвоз збив на смерть пішохода.

    9 листопада ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.

    Теги: ДТП водій жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies