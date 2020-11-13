У Києві автомобіль влетів у кіоск на зупинці, є жертви (фото, відео)

Автомобіль збив людей і влетів у МАФ

За попередніми даними, загинула одна людина і ще троє травмованих

Сьогодні, 13 листопада, на Окружній у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Попередньо, в результаті ДТП між двома автомобілями Hyundai водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар і в'їхав в кіоск.

За попередньою інформацією, одна дівчина загинула і ще троє (двоє чоловіків і жінка) отримали серйозні травми.

Інформація про причини ДТП і стан постраждалих уточнюється.

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Нагадаємо, 12 листопада на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва сміттєвоз збив на смерть пішохода.

9 листопада ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.