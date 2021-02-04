Смертельна ДТП на Кільцевій у Києві: таксист постане перед судом

Автомобіль збив людей на зупинці та влетів у МАФ

Водію таксі загрожує до десяти років позбавлення волі

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно водій автомобіля служби таксі Uber, який у листопаді 2020 року на Кільцевій дорозі в Києві смертельно травмував двох жінок на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 13 листопада 2020 року. Водій «Хюндай Соната» служби таксі Uber не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований біля зупинки автомобіль «Хюндай Елантра».

Після зіткнення легковик «Хюндай Соната» змінив траєкторію руху у напрямок зупинки громадського транспорту, де перебували чотири людини. Внаслідок події двоє жінок загинули, а двоє отримали тілесні ушкодження.

Правопорушника затримали на місці. У подальшому суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Слідчі завершили досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду.

За скоєне водію таксі загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.