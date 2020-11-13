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    Смертельне ДТП на Окружній: кількість жертв зросла

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    Автомобіль влетів у МАФ - Смертельне ДТП на Окружній: кількість жертв зросла
    Автомобіль влетів у МАФ
    Фото: Киев сейчас

    Автомобіль вилетів на зупинку транспорту і збив чотирьох людей

    У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні вранці на Окружній у Києві, загинули дві людини.

    Про це «Главкому» повідомили джерела в екстрених службах столиці.

    На місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги.

    Крім того, лікарі швидкої шпиталізували двох постраждалих в аварії: одну особу в 17 лікарню, одну – Київську обласну лікарню.

    На місці працюють поліцейські, які встановлюють всі обставини смертельного ДТП.

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    Смертельне ДТП на Окружній: кількість жертв зросла
    Смертельне ДТП на Окружній: кількість жертв зросла
    Смертельне ДТП на Окружній: кількість жертв зросла

    Нагадаємо, на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск. Повідомлялося, що одна дівчина загинула і ще троє (двоє чоловіків і жінка) отримали серйозні травми.

    Теги: Національна поліція України таксі ДТП Київ смерть автомобіль
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