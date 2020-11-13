Смертельне ДТП на Окружній: кількість жертв зросла
Автомобіль вилетів на зупинку транспорту і збив чотирьох людей
У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні вранці на Окружній у Києві, загинули дві людини.
Про це «Главкому» повідомили джерела в екстрених службах столиці.
На місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги.
Крім того, лікарі швидкої шпиталізували двох постраждалих в аварії: одну особу в 17 лікарню, одну – Київську обласну лікарню.
На місці працюють поліцейські, які встановлюють всі обставини смертельного ДТП.
Нагадаємо, на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск. Повідомлялося, що одна дівчина загинула і ще троє (двоє чоловіків і жінка) отримали серйозні травми.