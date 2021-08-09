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    Під Києвом перекинулась маршрутка з пасажирами, є потерпілі (фото)

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    Автобус перекинувся після зіткнення з відбійником - Під Києвом перекинулась маршрутка з пасажирами, є потерпілі (фото)
    Автобус перекинувся після зіткнення з відбійником
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У результаті ДТП травми отримали шість осіб

    8 серпня на 66 км автодороги Київ–Чоп трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса Volkswagen Crafter. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Попередньо, водій маршрутки не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник, після чого транспортний засіб перекинувся.

    Внаслідок ДТП шість осіб отримали ушкодження.

    На місці пригоди працювали патрульні, медики та слідчі.

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    Під Києвом перекинулась маршрутка з пасажирами, є потерпілі (фото)
    Під Києвом перекинулась маршрутка з пасажирами, є потерпілі (фото)
    Під Києвом перекинулась маршрутка з пасажирами, є потерпілі (фото)
    Під Києвом перекинулась маршрутка з пасажирами, є потерпілі (фото)

    Як повідомлялося, 2 серпня на 16 км автодороги Київ–Одеса сталась автопригода за участю пасажирського автобуса та вантажівки. Водій вантажівки зупинився, а водій автобуса, який рухався за ним, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з вантажівкою. У результаті ДТП є потерпілі.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина
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    Під Києвом перекинулась маршрутка з пасажирами, є потерпілі (фото)