На Львівщині сталась масштабна ДТП: рух трасою Київ-Чоп ускладнено
Одна із автівок виїхала на зустрічну смугу
Сьогодні вранці у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталося ДТП за участі двох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей, рух транспорту ускладнено. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.
За інформацією правоохоронців, ДТП сталася у населеному пункті Козьова, зітнулися автомобілі Citroen та ВАЗ-2106.
Як зазначили у поліції, попередня причина аварії – виїзд одного із водіїв на зустрічну смугу.
Наразі рух транспорту на даному відрізку дороги ускладнений. Патрульні забезпечують регулювання.
За попередніми даними, шестеро людей отримали травми. З них, попередньо, двоє у важкому стані, решта отримали не важкі травми.
Обставини ДТП з’ясовуватимуть слідчі. На місці події працюють медики швидкої допомоги.
Водіїв просять врахувати це при плануванні маршруту в цьому напрямку.
Також напередодні під Києвом перекинулась маршрутка з пасажирами. Внаслідок ДТП шість осіб отримали ушкодження.
Як повідомлялося, 2 серпня на 16 км автодороги Київ–Одеса сталась автопригода за участю пасажирського автобуса та вантажівки. Водій вантажівки зупинився, а водій автобуса, який рухався за ним, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з вантажівкою. У результаті ДТП є потерпілі.