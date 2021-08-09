На Львівщині сталась масштабна ДТП: рух трасою Київ-Чоп ускладнено

На трасі Київ-Чоп рух транспорту ускладнено через ДТП

Одна із автівок виїхала на зустрічну смугу

Сьогодні вранці у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталося ДТП за участі двох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей, рух транспорту ускладнено. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася у населеному пункті Козьова, зітнулися автомобілі Citroen та ВАЗ-2106.

Як зазначили у поліції, попередня причина аварії – виїзд одного із водіїв на зустрічну смугу.

Наразі рух транспорту на даному відрізку дороги ускладнений. Патрульні забезпечують регулювання.

За попередніми даними, шестеро людей отримали травми. З них, попередньо, двоє у важкому стані, решта отримали не важкі травми.

Обставини ДТП з’ясовуватимуть слідчі. На місці події працюють медики швидкої допомоги.

Водіїв просять врахувати це при плануванні маршруту в цьому напрямку.

Також напередодні під Києвом перекинулась маршрутка з пасажирами. Внаслідок ДТП шість осіб отримали ушкодження.

Як повідомлялося, 2 серпня на 16 км автодороги Київ–Одеса сталась автопригода за участю пасажирського автобуса та вантажівки. Водій вантажівки зупинився, а водій автобуса, який рухався за ним, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з вантажівкою. У результаті ДТП є потерпілі.