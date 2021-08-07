Смертельна ДТП під Києвом: жінка перебігала дорогу і її збили на смерть
Тіло постраждалої відкинуло на десятки метрів
У п'ятницю, 6 серпня, пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє Telegram-канал DTP.Kiev.ua
Трагедія сталася в районі Березівки/Бузової. Там жінка спробувала перебігти дорогу в непередбаченому для переходу місці, проте її збило авто.
Від удару її тіло відкинуло за 30 метрів від місця зіткнення, взуття злетіло.
Внаслідок ДТП утворилася значна пробка в бік Житомира.
Нагадаємо, у Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.