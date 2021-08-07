Смертельна ДТП під Києвом: жінка перебігала дорогу і її збили на смерть

Тіло постраждалої відкинуло на десятки метрів

У п'ятницю, 6 серпня, пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє Telegram-канал DTP.Kiev.ua

Трагедія сталася в районі Березівки/Бузової. Там жінка спробувала перебігти дорогу в непередбаченому для переходу місці, проте її збило авто.

Від удару її тіло відкинуло за 30 метрів від місця зіткнення, взуття злетіло.

Внаслідок ДТП утворилася значна пробка в бік Житомира.

Нагадаємо, у Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.

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