У Києві горить ринок «Юність» (відео)

Учора була зроблена спроба знесення МАФів ринку

У Деснянському районі Києва горить ринок «Юність», відео інциденту опублікували очевидці. Як повідомляється на сторінці у Twitter dtp.kiev.ua, вчора була зроблена спроба знесення МАФів ринку.

На кадрах з місця подій можна бачити, що над ринком піднявся великий стовп диму. Частина дорожньої смуги перекрита, поруч працює спецтехніка.

Нагадаємо, у вівторок, 31 серпня, в Києві сталася масштабна пожежа в будівлі «Електронмаша» на Великій Кільцевій дорозі.

До слова, у Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі.

Також, у Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах.