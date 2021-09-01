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    У Києві горить ринок «Юність» (відео)

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    Над базаром піднявся великий стовп диму - У Києві горить ринок «Юність» (відео)
    Над базаром піднявся великий стовп диму
    Фото: скріншот відео

    Учора була зроблена спроба знесення МАФів ринку

    У Деснянському районі Києва горить ринок «Юність», відео інциденту опублікували очевидці. Як повідомляється на сторінці у Twitter dtp.kiev.ua, вчора була зроблена спроба знесення МАФів ринку.

    На кадрах з місця подій можна бачити, що над ринком піднявся великий стовп диму. Частина дорожньої смуги перекрита, поруч працює спецтехніка.

    Нагадаємо, у вівторок, 31 серпня, в Києві сталася масштабна пожежа в будівлі «Електронмаша» на Великій Кільцевій дорозі.

    До слова, у Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі.

    Також, у Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах.

    Теги: пожежа Київ ринок
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    У Києві горить ринок «Юність» (відео)