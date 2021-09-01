Завтра у столиці очікуються сильні пориви вітру. Оголошено 1 рівень небезпечності

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них

Сьогодні, за прогнозом синоптиків, у столиці очікується гроза

Завтра, 2 вересня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Сьогодні, 1 вересня, за прогнозом синоптиків, у столиці очікується гроза. Нагадаємо, фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

У Київській міській державній адміністрації нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергують бригади гідрослужби КК «Київавтодор». Для ліквідації наслідків негоди дорожня служба має 73 одиниці спецтехніки і спецзасобів. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

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