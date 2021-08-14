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    На Київщині сталася смертельна аварія з підлітком за кермом

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    Водій мотоцикла не надав пріоритет в русі автомобілю і спровокував зіткнення - На Київщині сталася смертельна аварія з підлітком за кермом

    Водій мотоцикла не надав пріоритет в русі автомобілю і спровокував зіткнення

    Фото соцмереж

    Від отриманих травм водій мотоцикла помер у лікарні

    У селі Бзів Київської області підліток на мотоциклі потрапив в смертельну ДТП. Про це повідомляє одна з київських спільнот.

    Трагедія сталася вночі, 14 серпня.

    Підліток 2005 року народження на мотоциклі, рухаючись по вулиці Святомиколаївській в селі Бзів, не надав пріоритет в русі автомобілю Hyundai Elantra, і спровокував зіткнення.

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    На Київщині сталася смертельна аварія з підлітком за кермом
    На Київщині сталася смертельна аварія з підлітком за кермом
    Фото соцмереж

    Неповнолітнього водія мотоцикла Forte з різними травмами госпіталізували до Баришівської ЦРЛ, де він пізніше помер.

    Водій Hyundai Elantra на момент зіткнення з мотоциклом був тверезий.

    Як повідомлялося, 11 серпня у смт Гребінки Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Рятувальниками за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано тіло загиблого.

    До слова, 13 серпня, в Одеській області сталася ДТП за участі поліцейського автомобіля внаслідок якої загинуло троє поліцейських, ще один – травмований. Поліцейські на службовому авто їхали у відрядження.

    Нагадаємо, кількість постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі збільшилася до 24 людей.

    Теги: трагедія ДТП водій Київщина аварія
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    На Київщині сталася смертельна аварія з підлітком за кермом