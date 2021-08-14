На Київщині сталася смертельна аварія з підлітком за кермом

Водій мотоцикла не надав пріоритет в русі автомобілю і спровокував зіткнення

Від отриманих травм водій мотоцикла помер у лікарні

У селі Бзів Київської області підліток на мотоциклі потрапив в смертельну ДТП. Про це повідомляє одна з київських спільнот.

Трагедія сталася вночі, 14 серпня.

Підліток 2005 року народження на мотоциклі, рухаючись по вулиці Святомиколаївській в селі Бзів, не надав пріоритет в русі автомобілю Hyundai Elantra, і спровокував зіткнення.

Неповнолітнього водія мотоцикла Forte з різними травмами госпіталізували до Баришівської ЦРЛ, де він пізніше помер.

Водій Hyundai Elantra на момент зіткнення з мотоциклом був тверезий.

Як повідомлялося, 11 серпня у смт Гребінки Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Рятувальниками за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано тіло загиблого.

До слова, 13 серпня, в Одеській області сталася ДТП за участі поліцейського автомобіля внаслідок якої загинуло троє поліцейських, ще один – травмований. Поліцейські на службовому авто їхали у відрядження.

Нагадаємо, кількість постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі збільшилася до 24 людей.