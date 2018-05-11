«Відпочили»: у Гідропарку відвідувач кафе влаштував різанину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий 40-річний уродженець міста Житомир,

Чоловіки відпочивали у кафе та між ними виник конфлікт, який завершився бійкою

У ніч на п’ятницю, 11 травня, у кафе на території Гідропарку відвідувач отримав ножові поранення. Повідомлення про це надійшло до чергової частини Дніпровського управління поліції близько 3-ої години. На адресу виїхали слідчо-оперативна група та керівництво поліції району. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За словами начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, на місці правоохоронці опитали лікарів «швидкої», які після надання допомоги госпіталізували 24-річного потерпілого у стаціонар. Також поліцейські поспілкувалися зі свідками, опитали відвідувачів розважального закладу та оглянули територію.

«Нам стало відомо, що чоловіки відпочивали у кафе та між ними виник конфлікт, який завершився бійкою. У результаті один із відвідувачів вихопив ножа і вдарив ним опонента у груди, після чого намагався втекти. Однак патрульні за кілька хвилин помітили його неподалік, затримали та передали нам», - зазначив Кузьмін.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України зловмисника затримали. Ним виявився 40-річний уродженець міста Житомир, який останнім часом мешкав у столиці та працював на будівництві. Речовий доказ – кухонний ніж - вилучили та направили на експертизу.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 10 травня увечері сталася стрілянина на вулиці Академіка Булаховського у Святошинському районі Києва, в результаті якої загинув чоловік.