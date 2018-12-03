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    Новини

    У Києві стали частіше хворіти на грип

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    У Києві стали частіше хворіти на грип

    За минулий тиждень в лікарні Києва госпіталізували 148 осіб

    У Києві зростає кількість хворих на грип. За минулий тиждень захворюваність на грип та ГРВІ виросла на 4,1%.

    Про це в коментарі 44.ua повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

    «Зареєстровано 14 211 хворих на грип та ГРВІ. Спостерігалося зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 4,1%. При цьому рівень захворюваності на грип в Києві нижче епідпорогу на 44%», - сказав Чумак.

    Зазначається, що із загальної кількості хворих діти складають 67,3%. За минулий тиждень в лікарні Києва госпіталізували 148 осіб, в тому числі 138 дітей.

    Раніше повідомлялося, що у Харківській області у зв’язку із захворюваністю на грип обмежувальні епідемічні заходи повністю чи частково були запроваджені в 22 навчальних закладах. 

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