У Києві стали частіше хворіти на грип



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За минулий тиждень в лікарні Києва госпіталізували 148 осіб

У Києві зростає кількість хворих на грип. За минулий тиждень захворюваність на грип та ГРВІ виросла на 4,1%.

Про це в коментарі 44.ua повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

«Зареєстровано 14 211 хворих на грип та ГРВІ. Спостерігалося зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 4,1%. При цьому рівень захворюваності на грип в Києві нижче епідпорогу на 44%», - сказав Чумак.

Зазначається, що із загальної кількості хворих діти складають 67,3%. За минулий тиждень в лікарні Києва госпіталізували 148 осіб, в тому числі 138 дітей.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області у зв’язку із захворюваністю на грип обмежувальні епідемічні заходи повністю чи частково були запроваджені в 22 навчальних закладах.