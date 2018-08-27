У Києві через прорив труби провалився асфальт, шматки бетону розбили автівку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНН

Аварійна бригада «Київтеплоенерго» перекрила водопостачання

У Києві на Печерській площі прорвало трубу із гарячою водою, в результаті чого на проїжджій частині утворилась величезна діра.

Крім того, вода та шматки бетону пошкодили автівку, яка була припаркована неподалік місця прориву.

За інформацією поліції, постраждалих під час інциденту немає.

На місці провалу працює п’ять одиниць спеціальної техніки та група робітників. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» перекрила воду. Скільки користувачів залишились без води і як надовго - наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше в Києві біля станції метро «Сирець» та зупинок громадського транспорту прорвало трубу. Внаслідок цього затопило пішохідну частину та дорогу.

Також у Києві на розі вулиць Саксаганського та Толстого внаслідок аварії на каналізаційному колекторі утворилося провалля.

Джерело: УНН