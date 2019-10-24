Рятувальники знову попереджають водіїв про слабку видимість через туман
У ДСНС дали поради водіям, щоб уникнути лиха на дорозі
В Україні у четвер, 24 жовтня, вранці очікується густий туман, через що буде слабка видимість, зокрема, на дорогах. Про це повідомляє ДСНС.
«За прогнозом Укргідрометцентру, 24 жовтня вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили у відомстві.
По Києву 24 жовтня вночі та вранці також туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності), як і по Київській області.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також зазначимо, що в Україні проведуть додаткові вимірювання забруднення повітря.
Як відомо, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.
Нагадаємо, вчора у Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії.
Через сильний туман в семи морських портах України були введені обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими.
До слова, на зміну туманам у Київ прийде похолодання і мокрий сніг.