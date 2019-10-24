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    Рятувальники знову попереджають водіїв про слабку видимість через туман

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    Рятувальники знову попереджають водіїв про слабку видимість через туман

    У ДСНС дали поради водіям, щоб уникнути лиха на дорозі

    В Україні у четвер, 24 жовтня, вранці очікується густий туман, через що буде слабка видимість, зокрема, на дорогах. Про це повідомляє ДСНС.

    «За прогнозом Укргідрометцентру, 24 жовтня вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили у відомстві.

    По Києву 24 жовтня вночі та вранці також туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності), як і по Київській області.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Також зазначимо, що в Україні проведуть додаткові вимірювання забруднення повітря.

    Як відомо, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.

    Нагадаємо,  вчора у Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії.

    Через сильний туман в семи морських портах України були введені обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими. 

    До слова, на зміну туманам у Київ прийде похолодання і мокрий сніг.

    ДСНС атмосферне явище літак рятувальники повітря
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