Рятувальники знову попереджають водіїв про слабку видимість через туман



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У ДСНС дали поради водіям, щоб уникнути лиха на дорозі

В Україні у четвер, 24 жовтня, вранці очікується густий туман, через що буде слабка видимість, зокрема, на дорогах. Про це повідомляє ДСНС.

«За прогнозом Укргідрометцентру, 24 жовтня вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили у відомстві.

По Києву 24 жовтня вночі та вранці також туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності), як і по Київській області.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Також зазначимо, що в Україні проведуть додаткові вимірювання забруднення повітря.

Як відомо, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.

Нагадаємо, вчора у Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії.

Через сильний туман в семи морських портах України були введені обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими.

До слова, на зміну туманам у Київ прийде похолодання і мокрий сніг.