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    Аеропорт «Київ» скасував декілька рейсів через туман

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    Аеропорт «Київ» скасував декілька рейсів через туман

    Скасовані ранкові рейси, які мали вилетіти у вівторок, 22 жовтня

    Аеропорт «Київ» імені Сікорського скасував декілька рейсів авіакомпаній WizzAir та LOT у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

    Про це повідомляється на сайті аеропорту.

    Зокрема, були скасовані ранкові рейси, які мали вилетіти у вівторок, 22 жовтня.

    Як зазначається, спочатку в аеропорту з'явилася інформація про скасування рейсу в Берлін від авіакомпанії WizzAir через густий туман.

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    Крім цього, було скасовано авіарейс до Варшави польського авіаперевізника LOT та рейс до Риму в аеропорт Ф'юмічіно, який мав вирушити о 5:25.

    Наразі більш детальна інформація стосовно цих рейсів не повідомлялася. 

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