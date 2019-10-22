Аеропорт «Київ» скасував декілька рейсів через туман



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Скасовані ранкові рейси, які мали вилетіти у вівторок, 22 жовтня

Аеропорт «Київ» імені Сікорського скасував декілька рейсів авіакомпаній WizzAir та LOT у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Про це повідомляється на сайті аеропорту.

Зокрема, були скасовані ранкові рейси, які мали вилетіти у вівторок, 22 жовтня.

Як зазначається, спочатку в аеропорту з'явилася інформація про скасування рейсу в Берлін від авіакомпанії WizzAir через густий туман.

Крім цього, було скасовано авіарейс до Варшави польського авіаперевізника LOT та рейс до Риму в аеропорт Ф'юмічіно, який мав вирушити о 5:25.

Наразі більш детальна інформація стосовно цих рейсів не повідомлялася.