До бориспільських експресів додасться нічний рейс



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Поїзд Kyiv Boryspil Express відправлятиметься в нічний час

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Kyiv Boryspil Express, який відправлятиметься з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Києва в нічний час. Поїзд вийде на маршрут вже з 27 жовтня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Як і обіцяли, продовжуємо адаптувати графік руху бориспільських експресів для максимальної зручності пасажирів. Починаючи з 27 жовтня, в експериментальному режимі призначаємо додатковий поїзд, що відправлятиметься з аеропорту «Бориспіль» близько третьої години ночі. Ми бачимо попит на перевезення в цей час, адже орієнтовно з першої до другої години ночі в аеропорту підвищений трафік – прибуває до десяти рейсів», — повідомив він.

З 27 жовтня Kyiv Boryspil Express № 805 курсуватиме щоденно, відправлення зі станції «Бориспіль-Аеропорт» о 02:47 та прибуття на станцію «Київ – Пасажирський» о 03:28.

Як повідомлялося раніше, до кінця цього року Укрзалізниця планує відкрити на маршруті бориспільського експресу станцію «Видубичі» та запустити новий поїзд українського виробництва. Наразі на маршруті курсують поїзди PESA.

Укрзалізниця 10 травня 2019 року вирішила на постійній основі використовувати подвоєний склад експреса за маршрутом «Київ - аеропорт «Бориспіль» у пікові години.

Нагадаємо, що Kyiv Boryspil Express між Центральним залізничним вокзалом ст. Київ-Пасажирський та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» курсує з 30 листопада 2018 року та за цей час перевіз понад 800 тис. пасажирів.

З розкладом руху поїздів у сполученні Київ-Пасажирський – Бориспіль-Аеропорт можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.