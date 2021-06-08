З озера на Святошині рятувальники дістали тіло чоловіка

Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло з води

Причини загибелі чоловіка встановлюватимуть правоохоронці

У вівторок, 8 червня, в озері Святошинське у Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 09:25, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Рятувальники встановили, що на відстані 4 м від берега знаходиться тіло чоловіка. Бійці за допомогою водолазного спорядження транспортували тіло з води та передали його правоохоронним органам.

Тепер правоохоронці будуть встановлюватися причини та обставини загибелі чоловіка, 1973 року народження.

Всього з початку 2021 року на водних об'єктах Києва врятовано 15 осіб, загинуло 14 осіб.

«Шановні кияни та гості столиці! Головне управління ДСНС України у Києві наголошує на необхідності дотримання правил безпечного відпочинку на природі та біля водоймищ. Не варто втрачати пильність та нехтувати власною безпекою, адже наслідки можуть бути трагічними», – закликають рятувальники.

Нагадаємо, днями у Києві працівники річкової поліції допомогли іноземцю вибратись із річки Дніпро на берег. Чоловік знаходився у воді в районі мосту ім. Патона та не міг самостійно дістатись до берега.

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16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.

25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки