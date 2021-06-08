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    З озера на Святошині рятувальники дістали тіло чоловіка

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    Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло з води - З озера на Святошині рятувальники дістали тіло чоловіка
    Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло з води
    Фото: ДСНС

    Причини загибелі чоловіка встановлюватимуть правоохоронці

    У вівторок, 8 червня, в озері Святошинське у Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 09:25, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Рятувальники встановили, що на відстані 4 м від берега знаходиться тіло чоловіка. Бійці за допомогою водолазного спорядження транспортували тіло з води та передали його правоохоронним органам.

    Тепер правоохоронці будуть встановлюватися причини та обставини загибелі чоловіка, 1973 року народження.

    Всього з початку 2021 року на водних об'єктах Києва врятовано 15 осіб, загинуло 14 осіб.

    «Шановні кияни та гості столиці! Головне управління ДСНС України у Києві наголошує на необхідності дотримання правил безпечного відпочинку на природі та біля водоймищ. Не варто втрачати пильність та нехтувати власною безпекою, адже наслідки можуть бути трагічними», – закликають рятувальники.

    Нагадаємо, днями у Києві працівники річкової поліції допомогли іноземцю вибратись із річки Дніпро на берег. Чоловік знаходився у воді в районі мосту ім. Патона та не міг самостійно дістатись до берега.

    27 травня з річки Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, водолази дістали тіло чоловіка.

    16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.

    25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки

    Теги: Київ ДСНС водойма смерть на воді потонули рятувальники кияни
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    З озера на Святошині рятувальники дістали тіло чоловіка