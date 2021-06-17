З озера в Києві водолази дістали тіло 19-річного хлопця
Правоохоронці будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку
У середу, 16 червня, в озері Прудик по Паровозному провулку у Дніпровському районі столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби.
На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
По прибуттю рятувальники обстежили 100 кв. м території берегової лінії та встановили, що на відстані 10 м від берега на глибині 3 м знаходиться тіло чоловічої статі. Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника, 2002 року народження, з води та передали його слідчо-оперативній групі.
Правоохоронці будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.
Як повідомлялося, 15 червня на річці Рось у Білій Церкві потонула 13-річна дівчина, рятуючи подружку.
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27 травня з річки Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, водолази дістали тіло чоловіка.