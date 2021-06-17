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    З озера в Києві водолази дістали тіло 19-річного хлопця

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    Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника - З озера в Києві водолази дістали тіло 19-річного хлопця
    Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника
    Фото: ДСНС

    Правоохоронці будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку

    У середу, 16 червня, в озері Прудик по Паровозному провулку у Дніпровському районі столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю рятувальники обстежили 100 кв. м території берегової лінії та встановили, що на відстані 10 м від берега на глибині 3 м знаходиться тіло чоловічої статі. Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника, 2002 року народження, з води та передали його слідчо-оперативній групі.

    Правоохоронці будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

    Як повідомлялося, 15 червня на річці Рось у Білій Церкві потонула 13-річна дівчина, рятуючи подружку.

    13 червня на озері Тельбін у Дніпровському районі столиці потонула жінка.

    8 червня в озері Святошинське у Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка.

    Працівники річкової поліції допомогли іноземцю вибратись із річки Дніпро на берег. Чоловік знаходився у воді в районі мосту ім. Патона та не міг самостійно дістатись до берега.

    27 травня з річки Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, водолази дістали тіло чоловіка.

    Теги: Київ ДСНС водойма смерть на воді потонули рятувальники
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    З озера в Києві водолази дістали тіло 19-річного хлопця