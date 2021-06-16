Трагедія на Київщині: 13-річна дівчинка потонула, рятуючи подружку

Компанія дівчат віком від 12 до 14 років без дорослих відпочивала біля річки Рось

15 червня до поліції Білої Церкви від неповнолітньої дівчинки надійшло повідомлення про те, що вона спільно зі своєю 13-річною подругою купались у місцевій водоймі, після чого подруга зникла у воді. На місце події одразу прибули керівництво поліції, слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські Білоцерківського районного управління поліції, працівники Білоцерківської окружної прокуратури, патрульні поліцейські, рятувальники, медики та працівники соціальної служби. Про це повідомляє Білоцерківське РУП.

З'ясувалось, що компанія дівчат віком від 12 до 14 років відпочивали поблизу річки Рось. Поряд із дорослих нікого не було.

Згодом вони пішли купатися до річки й одна з них, 13-річна дівчинка почала тонути. Дві подруги кинулась їй допомагати та врятували її, але одна з них, також 13-річна дитина, пішла під воду.

Врятована дівчинка дісталась до берега, а її подруги зателефонували до поліції та повідомили про подію.

Тіло дівчинки витягнули рятувальники з води за 100 метрів від місця події.

Як повідомлялося, 13 червня на озері Тельбін у Дніпровському районі столиці потонула жінка.

8 червня в озері Святошинське у Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка.

Працівники річкової поліції допомогли іноземцю вибратись із річки Дніпро на берег. Чоловік знаходився у воді в районі мосту ім. Патона та не міг самостійно дістатись до берега.

27 травня з річки Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, водолази дістали тіло чоловіка.