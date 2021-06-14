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    Водолази дістали тіло жінки з озера Тельбін

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    Бійці за допомогою рятувального спорядження дістали тіло жінки - Водолази дістали тіло жінки з озера Тельбін
    Бійці за допомогою рятувального спорядження дістали тіло жінки
    Фото: ДСНС

    Тіло жінки у водоймі було виявлено в неділю вранці

    У неділю, 13 червня, на озері Тельбін у Дніпровському районі столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 07:26, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Рятувальники встановили, що на відстані 6 м від берега на поверхні води знаходиться тіло жіночої статі. Бійці за допомогою рятувального спорядження дістали тіло жінки, 1980 року народження, з води та передали його правоохоронним органам.

    Правоохоронці будуть встановлюватися причини та обставини трагічного випадку.

    «Шановні кияни та гості столиці! Головне управління ДСНС України у Києві наголошує на необхідності дотримання правил безпечного відпочинку на природі та біля водоймищ. Не варто втрачати пильність та нехтувати власною безпекою, адже наслідки можуть бути трагічними», – закликають рятувальники.

    Як повідомлялося, 8 червня в озері Святошинське у Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка.

    днями у Києві працівники річкової поліції допомогли іноземцю вибратись із річки Дніпро на берег. Чоловік знаходився у воді в районі мосту ім. Патона та не міг самостійно дістатись до берега.

    27 травня з річки Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, водолази дістали тіло чоловіка.

    16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.

    Теги: Київ ДСНС водойма смерть на воді потонули рятувальники кияни
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    Водолази дістали тіло жінки з озера Тельбін