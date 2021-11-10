У Києві черговий рекорд добової кількості смертей від коронавірусу

Добова кількість шпиталізованих хворих на коронавірус у Києві перевищує 600 осіб

За добу у столиці виявлено на понад пів тисячі більше нових хворих на коронавірус, ніж за попередню добу

За минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1740 осіб. Це на 536 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 8 листопада було зафіксовано 1204 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 272 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 236 тис. осіб (за добу 8 листопада – 975)

померли понад 6,6 тис. людей (за добу – 73)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 158 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1016 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 137 тис. осіб (за добу 8 листопада – 648)

померли 3,5 тис. осіб (за добу – 40).

9 листопада в Україні медики зафіксували майже 23 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,1 млн випадків Covid-19.

Як відомо, до цього найбільша добова кількість померлих від коронавірусу була 2 листопада – 69 осіб.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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