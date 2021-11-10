У Києві черговий рекорд добової кількості смертей від коронавірусу
За добу у столиці виявлено на понад пів тисячі більше нових хворих на коронавірус, ніж за попередню добу
За минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1740 осіб. Це на 536 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 8 листопада було зафіксовано 1204 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 272 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 236 тис. осіб (за добу 8 листопада – 975)
- померли понад 6,6 тис. людей (за добу – 73)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 158 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1016 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 137 тис. осіб (за добу 8 листопада – 648)
- померли 3,5 тис. осіб (за добу – 40).
9 листопада в Україні медики зафіксували майже 23 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,1 млн випадків Covid-19.
Як відомо, до цього найбільша добова кількість померлих від коронавірусу була 2 листопада – 69 осіб.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.
Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.