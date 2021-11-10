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    У Києві черговий рекорд добової кількості смертей від коронавірусу

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    Добова кількість шпиталізованих хворих на коронавірус у Києві перевищує 600 осіб - У Києві черговий рекорд добової кількості смертей від коронавірусу
    Добова кількість шпиталізованих хворих на коронавірус у Києві перевищує 600 осіб
    фото: glavcom.ua

    За добу у столиці виявлено на понад пів тисячі більше нових хворих на коронавірус, ніж за попередню добу

    За минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1740 осіб. Це на 536 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 8 листопада було зафіксовано 1204 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 272 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 236 тис. осіб (за добу 8 листопада – 975)
    • померли понад 6,6 тис. людей (за добу – 73)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 158 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1016 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 137 тис. осіб (за добу 8 листопада – 648)
    • померли 3,5 тис. осіб (за добу – 40).

    9 листопада в Україні медики зафіксували майже 23 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,1 млн випадків Covid-19.

    Як відомо, до цього найбільша добова кількість померлих від коронавірусу була 2 листопада – 69 осіб.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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    Теги: Київ статистика смерть Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві черговий рекорд добової кількості смертей від коронавірусу