Covid-19 б’є рекорди в Києві: понад 2 тис. нових хворих і 69 смертей за добу

Щодня до столичних лікарень потрапляють понад пів тисячі хворих на коронавірус

У столиці стрімко зростає захворюваність на коронавірус

За минулу добу, 2 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 2024 осіб. Це на 286 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 1 листопада було зафіксовано 1738 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 263 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 231 тис. осіб (за добу 2 листопада – 1110)

померли понад 6,3 тис. людей (за добу – 69)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 153 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 934 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 134 тис. осіб (за добу 2 листопада – 415)

померли 3,3 тис. осіб (за добу – 44).

2 листопада в Україні медики зафіксували понад 23 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,9 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.



