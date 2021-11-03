Covid-19 б’є рекорди в Києві: понад 2 тис. нових хворих і 69 смертей за добу
У столиці стрімко зростає захворюваність на коронавірус
За минулу добу, 2 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 2024 осіб. Це на 286 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 1 листопада було зафіксовано 1738 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 263 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 231 тис. осіб (за добу 2 листопада – 1110)
- померли понад 6,3 тис. людей (за добу – 69)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 153 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 934 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 134 тис. осіб (за добу 2 листопада – 415)
- померли 3,3 тис. осіб (за добу – 44).
2 листопада в Україні медики зафіксували понад 23 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,9 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
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