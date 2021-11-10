За добу в Україні підтвердили понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу

Майже 6 тис. осіб 9 листопада потрапили до лікарні з Covid-19

Понад 800 українців напередодні не змогли побороти недугу

За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 539, медпрацівників – 529). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано – 5 696 осіб, одужало – 16 277 осіб, летальних випадків – 816.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,1 млн осіб;

одужало – 2,5 млн осіб;

летальних випадків – 74,2 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – майже 15 млн.

МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

До слова, лікарка назвала помилку при лікуванні Covid-19, яка може коштувати життя.

Також вчені заявляли що Україна вже пройшла пік захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, в Івано-Франківську реанімаційні ліжка заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню.