За добу в Україні підтвердили понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу
Понад 800 українців напередодні не змогли побороти недугу
За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 539, медпрацівників – 529). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано – 5 696 осіб, одужало – 16 277 осіб, летальних випадків – 816.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3,1 млн осіб;
- одужало – 2,5 млн осіб;
- летальних випадків – 74,2 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – майже 15 млн.
МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
До слова, лікарка назвала помилку при лікуванні Covid-19, яка може коштувати життя.
Також вчені заявляли що Україна вже пройшла пік захворюваності коронавірусом.
Нагадаємо, в Івано-Франківську реанімаційні ліжка заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню.
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