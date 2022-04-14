Україна визнала Росію державою-терористом
Символіка Z та V тепер заборонена й в Україні
Росія є державою-терористом, а символіка V і Z, на кшталт фашистської свастики, пропагують російську агресію. Відповідний законопроєкт №7214 ухвалила сьогодні Верховна Рада.
У документі йдеться, що РФ є державою-терористом. Одними з цілей її політичного режиму є:
- державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України;
- вчинення міжнародних злочинів проти цивільних;
- використання заборонених методів війни;
- руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури;
- створення штучних гуманітарних катастроф в Україні або в окремих регіонах.
Політичний режим Росії називають неонацистським по суті та практиці, а також ідеологічно наслідує нацистський тоталітарний режим.
Тож забороняється будь-яка пропаганда російського режиму та агресії проти України. Також забороняється використання знаків V і Z, а також використання символіки збройних сил Росії.
Так, російські символи заборонено розміщати:
- на будь-яких рекламних носіях;
- на транспорті;
- на одязі;
- у місцях проведення масових заходів;
- в агітаційних матеріалах (крім матеріалів проти російської агресії);
- у постах в соцмережах, виняток – дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність Росії;
- у фільмах, передачах, відеоблогах; виняток – дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність Росії;
- у рекламі на телебаченні, радіо та в інтернеті.
Естонія та Латвія і геть заборонили символіку злочинної агресії Росії в Україні, а саме літери Z, V та інші символи, які використовуються для цієї мети.
В Естонії прикордонники навіть почали анульовувати візи тим, хто використовує символіку на підтримку вторгнення Росії в Україну. У Німеччині поліція обіцяє карати за використання символів Z на проросійських мітингах.
Також у Молдові заборонили використання георгієвської стрічки, знаків V і Z, які пропагують російську агресію. За порушення передбачений штраф або громадські роботи.