Україна визнала Росію державою-терористом

Символи російського фашизму під забороною вже у кількох країнах

Символіка Z та V тепер заборонена й в Україні

Росія є державою-терористом, а символіка V і Z, на кшталт фашистської свастики, пропагують російську агресію. Відповідний законопроєкт №7214 ухвалила сьогодні Верховна Рада.

У документі йдеться, що РФ є державою-терористом. Одними з цілей її політичного режиму є:

державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України;

вчинення міжнародних злочинів проти цивільних;

використання заборонених методів війни;

руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури;

створення штучних гуманітарних катастроф в Україні або в окремих регіонах.

Політичний режим Росії називають неонацистським по суті та практиці, а також ідеологічно наслідує нацистський тоталітарний режим.

Тож забороняється будь-яка пропаганда російського режиму та агресії проти України. Також забороняється використання знаків V і Z, а також використання символіки збройних сил Росії.

Так, російські символи заборонено розміщати:

на будь-яких рекламних носіях;

на транспорті;

на одязі;

у місцях проведення масових заходів;

в агітаційних матеріалах (крім матеріалів проти російської агресії);

у постах в соцмережах, виняток – дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність Росії;

у фільмах, передачах, відеоблогах; виняток – дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність Росії;

у рекламі на телебаченні, радіо та в інтернеті.

Естонія та Латвія і геть заборонили символіку злочинної агресії Росії в Україні, а саме літери Z, V та інші символи, які використовуються для цієї мети.

В Естонії прикордонники навіть почали анульовувати візи тим, хто використовує символіку на підтримку вторгнення Росії в Україну. У Німеччині поліція обіцяє карати за використання символів Z на проросійських мітингах.

Також у Молдові заборонили використання георгієвської стрічки, знаків V і Z, які пропагують російську агресію. За порушення передбачений штраф або громадські роботи.

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