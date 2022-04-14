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    Україна визнала Росію державою-терористом

    Символи російського фашизму під забороною вже у кількох країнах&nbsp; - Україна визнала Росію державою-терористом
    Символи російського фашизму під забороною вже у кількох країнах 
    фото із російських ЗМІ

    Символіка Z та V тепер заборонена й в Україні

    Росія є державою-терористом, а символіка V і Z, на кшталт фашистської свастики, пропагують російську агресію. Відповідний законопроєкт №7214 ухвалила сьогодні Верховна Рада.

    У документі йдеться, що РФ є державою-терористом. Одними з цілей її політичного режиму є:

    • державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України;
    • вчинення міжнародних злочинів проти цивільних;
    • використання заборонених методів війни;
    • руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури;
    • створення штучних гуманітарних катастроф в Україні або в окремих регіонах.

    Політичний режим Росії називають неонацистським по суті та практиці, а також ідеологічно наслідує нацистський тоталітарний режим.

    Тож забороняється будь-яка пропаганда російського режиму та агресії проти України. Також забороняється використання знаків V і Z, а також використання символіки збройних сил Росії.

    Так, російські символи заборонено розміщати:

    • на будь-яких рекламних носіях;
    • на транспорті;
    • на одязі;
    • у місцях проведення масових заходів;
    • в агітаційних матеріалах (крім матеріалів проти російської агресії);
    • у постах в соцмережах, виняток – дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність Росії;
    • у фільмах, передачах, відеоблогах; виняток – дописи, що очевидно засуджують режим та діяльність Росії;
    • у рекламі на телебаченні, радіо та в інтернеті.

    Естонія та Латвія і геть заборонили символіку злочинної агресії Росії в Україні, а саме літери Z, V та інші символи, які використовуються для цієї мети.

    В Естонії прикордонники навіть почали анульовувати візи тим, хто використовує символіку на підтримку вторгнення Росії в Україну. У Німеччині поліція обіцяє карати за використання символів Z на проросійських мітингах.

    Також у Молдові заборонили використання георгієвської стрічки, знаків V і Z, які пропагують російську агресію. За порушення передбачений штраф або громадські роботи.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада геноцид пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна визнала Росію державою-терористом