Росіяни ледь не побилися через безкоштовні яйця (відео)

Росіяни на Великдень влаштували битву за безкоштовні яйця. Одразу у двох регіонах країни-агресора люди обступили священників та виривали з їхніх рук яйця. Відео у Telegram опублікував народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

Інциденти трапилися у Владивостоці та Калузькій області. На одному з оприлюднених відео можна побачити, як десятки людей з усіх боків обступили священника, який роздавав яйця. Звісно ж, дочекатися своєї черги та спокійно отримати дарунок голодні росіяни не могли. Замість цього вони хутко виривали з рук священника великодні яйця.

А от у Калузькій області священник вирішив тримати дистанцію з прихожанами. Аби ті не затоптали його, він відступив на кілька метрів і кидався шоколадними яйцями у натовп.

«Чому не з лопати? Вам не звикати», – запитав Гончаренко.

Нагадаємо, російські військові змусили мирних людей у Маріуполі відвідати церкву на Великдень, а самі влаштували у місті вогневу атаку.