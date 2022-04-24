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    Росіяни ледь не побилися через безкоштовні яйця (відео)

    Росіяни виривали з рук священника яйця - Росіяни ледь не побилися через безкоштовні яйця (відео)
    Росіяни виривали з рук священника яйця
    скріншот з відео

    У Владивостоці та Калузькій області РФ росіяни влаштували битву за яйця

    Росіяни на Великдень влаштували битву за безкоштовні яйця. Одразу у двох регіонах країни-агресора люди обступили священників та виривали з їхніх рук яйця. Відео у Telegram опублікував народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

    Інциденти трапилися у Владивостоці та Калузькій області. На одному з оприлюднених відео можна побачити, як десятки людей з усіх боків обступили священника, який роздавав яйця. Звісно ж, дочекатися своєї черги та спокійно отримати дарунок голодні росіяни не могли. Замість цього вони хутко виривали з рук священника великодні яйця.

    А от у Калузькій області священник вирішив тримати дистанцію з прихожанами. Аби ті не затоптали його, він відступив на кілька метрів і кидався шоколадними яйцями у натовп.

    «Чому не з лопати? Вам не звикати», – запитав Гончаренко.

    Нагадаємо, російські військові змусили мирних людей у Маріуполі відвідати церкву на Великдень, а самі влаштували у місті вогневу атаку.

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    Теги: росія окупанти війна Олексій Гончаренко Україна Великдень 2022 окупація #stoprussia
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    Росіяни ледь не побилися через безкоштовні яйця (відео)