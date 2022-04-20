Термін «рашизм» з’явився у Вікіпедії. Росіяни видаляють сторінку

Російську тоталітарну ідеологію визнала провідна енциклопедія світу

Термін «рашизм» з’явився у вільній інтернет-енциклопедії «Вікіпедія». У статті, розміщеній в українській частині Вікіпедії, вказано, що рашизм це політична ідеологія та соціальна практика владного режиму Росії кінця XX, початку XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян.

Спроби написати статтю про рашизм почалися ще у березні 2014 року. Тоді один із користувачів пояснив у обговоренні, що «термін-слово існує (37 тис. посилань в google починаючи з 2010 року), а отже повинна бути стаття».

Автори статті про рашизм у історичній розвідці наголошують на зв’язку цієї ідеології із попередніми термінами. Зокрема, йдеться про росіянізм (екстремістську течію у москвофільстві), введений російським письменником Олександром Герценов у романі «Минуле і думи» (1868 рік). Крім того, згадуються слова колишнього очільника Чечні Джохара Дудаєва, сказані ним на початку 90-х років ХХ століття: «Ваша великоросійська мрія – сидячи по горло в лайні, затягти туди усіх інших. Це і є Русизм».

Щодо ідеологічної складової, то автори статті визнають рашизм «квазіідеологією, яка є суперечливою сумішшю імперства, великодержавного шовінізму, релігійного традиціоналізму, що ґрунтується переважно на ностальгії за радянським минулим».

На цей момент, крім української, статті про рашизм містять розділи Вікіпедії, написані 24-ма мовами:

англійська;

арабська;

білоруська (у двох версіях - класичній і тарашкевиці);

болгарська;

в’єтнамська;

грузинська;

естонська;

іспанська;

їдиш;

каталанська;

китайська;

латвійська;

польська;

португальська;

румунська;

сербохорватська;

словацька;

словенська;

татарська;

турецька;

хорватська;

чеська;

шведська;

японська.

У російській версії Вікіпедії статті про рашизм немає. Втім, стаття «Рашизм и Рашист» створювалася раніше – але двічі видалялася адміністраторами російської Вікіпедії. 11 квітня її видалив Андрій Романенко, а 19-го – користувач під ніком Джекалоп.

Нагадаємо, в Україні народні депутати пропонують карати тюрмою за пропаганду путінського режиму.