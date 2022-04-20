  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Термін «рашизм» з’явився у Вікіпедії. Росіяни видаляють сторінку

    Вікіпедія ілюструє символіку рашизма буквою Z на бортах російських танків та БТРів, знищених в Україні - Термін «рашизм» з’явився у Вікіпедії. Росіяни видаляють сторінку
    Вікіпедія ілюструє символіку рашизма буквою Z на бортах російських танків та БТРів, знищених в Україні
    фото: МВС

    Російську тоталітарну ідеологію визнала провідна енциклопедія світу

    Термін «рашизм» з’явився у вільній інтернет-енциклопедії «Вікіпедія». У статті, розміщеній в українській частині Вікіпедії, вказано, що рашизм це політична ідеологія та соціальна практика владного режиму Росії кінця XX, початку XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян.

    Спроби написати статтю про рашизм почалися ще у березні 2014 року. Тоді один із користувачів пояснив у обговоренні, що «термін-слово існує (37 тис. посилань в google починаючи з 2010 року), а отже повинна бути стаття».

    Автори статті про рашизм у історичній розвідці наголошують на зв’язку цієї ідеології із попередніми термінами. Зокрема, йдеться про росіянізм (екстремістську течію у москвофільстві), введений російським письменником Олександром Герценов у романі «Минуле і думи» (1868 рік). Крім того, згадуються слова колишнього очільника Чечні Джохара Дудаєва, сказані ним на початку 90-х років ХХ століття: «Ваша великоросійська мрія – сидячи по горло в лайні, затягти туди усіх інших. Це і є Русизм».

    Щодо ідеологічної складової, то автори статті визнають рашизм «квазіідеологією, яка є суперечливою сумішшю імперства, великодержавного шовінізму, релігійного традиціоналізму, що ґрунтується переважно на ностальгії за радянським минулим».

    На цей момент, крім української, статті про рашизм містять розділи Вікіпедії, написані 24-ма мовами:

    • англійська;
    • арабська;
    • білоруська (у двох версіях - класичній і тарашкевиці);
    • болгарська;
    • в’єтнамська;
    • грузинська;
    • естонська;
    • іспанська;
    • їдиш;
    • каталанська;
    • китайська;
    • латвійська;
    • польська;
    • португальська;
    • румунська;
    • сербохорватська;
    • словацька;
    • словенська;
    • татарська;
    • турецька;
    • хорватська;
    • чеська;
    • шведська;
    • японська.

    У російській версії Вікіпедії статті про рашизм немає. Втім, стаття «Рашизм и Рашист» створювалася раніше – але двічі видалялася адміністраторами російської Вікіпедії. 11 квітня її видалив Андрій Романенко, а 19-го – користувач під ніком Джекалоп.

    Нагадаємо, в Україні народні депутати пропонують карати тюрмою за пропаганду путінського режиму.

    Читайте також: У підручниках з історії України має з'явитися термін «рашизм»
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Термін «рашизм» з’явився у Вікіпедії. Росіяни видаляють сторінку