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    З вікна багатоповерхівки у Києві випала 14-річна дівчина

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    На місці трагедії працювали поліцейські - З вікна багатоповерхівки у Києві випала 14-річна дівчина
    На місці трагедії працювали поліцейські
    Фото: Інформатор

    Дівчина впала з вікна квартири, де вона мешкала разом із батьками

    У понеділок, 11 листопада, вранці на вулиці Михайла Ломоносова у Голосіївському районі Києва біля під’їзду багатоповерхівки було виявлено дівчину без ознак життя. Повідомлення про це у поліцію надійшло від киянина.

    На місце події виїхали працівники Голосіївського управління поліції та наряди патрульних, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    За попередньою інформацією, 14-річна дівчина впала з вікна квартири приблизно о шостій ранку. У цій оселі неповнолітня мешкала зі своєю родиною.

    Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини і причини трагічного інциденту, а також опитують її знайомих, з якими вона вчилася та спілкувалася останнім часом.

    Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство. Розпочато досудове розслідування.

    Нагадаємо, на початку листопада у Києві троє неповнолітніх дівчат вистрибнули з вікна психіатричної лікарні на вул. Кирилівській. У результаті одна з них перебуває у лікарні з травмами.

    Як повідомлялося, 6 листопада на будівництві торгово-розважального центру Retroville на проспекті Правди, 47 стався трагічний випадок. Тут під час виконання висотних робіт впав будівельник.

    Національна поліція України Київ діти смерть розслідування самогубство
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