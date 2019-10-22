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    У Києві дівчина на Suzuki влетіла у відбійник і розпивала алкоголь при поліції

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    У Києві дівчина на Suzuki влетіла у відбійник і розпивала алкоголь при поліції

    Водійка відмовилася проходити тест на наявність алкоголю у крові, після чого влаштувала скандал

    У Києві поблизу станції метро «Поштова площа» сталася ДТП за участю автомобіля Suzuki Vitara. Дівчина, що сиділа за кермом, врізалась у відбійник, після чого почала розпивати алкоголь перед поліцейськими.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Як зазначається, дівчина рухалась вулицею Набережно-Хрещатицька в сторону метро «Поштова площа». Про те під час повороту вона не впоралася з керуванням та влетіла у відбійник.

    За словами працівників поліції, що прибули на місце ДТП, дівчина знаходилася у стані алкогольного сп'яніння.

    Крім цього, вона відмовилася проходити тест на наявність алкоголю у крові, після чого влаштувала скандал та почала розпивати слабоалкогольний напій перед поліцейськими.

    Дівчина витрясала вміст сумочки і просила у поліцейських грошей на таксі.

    На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювали два екіпажі патрульної поліції. 

    Наразі правоохоронці встановлюють деталі дорожньо-транспортної пригоди. 

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