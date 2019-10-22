У Києві дівчина на Suzuki влетіла у відбійник і розпивала алкоголь при поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водійка відмовилася проходити тест на наявність алкоголю у крові, після чого влаштувала скандал

У Києві поблизу станції метро «Поштова площа» сталася ДТП за участю автомобіля Suzuki Vitara. Дівчина, що сиділа за кермом, врізалась у відбійник, після чого почала розпивати алкоголь перед поліцейськими.

Про це повідомляє Інформатор.

Як зазначається, дівчина рухалась вулицею Набережно-Хрещатицька в сторону метро «Поштова площа». Про те під час повороту вона не впоралася з керуванням та влетіла у відбійник.

За словами працівників поліції, що прибули на місце ДТП, дівчина знаходилася у стані алкогольного сп'яніння.

Крім цього, вона відмовилася проходити тест на наявність алкоголю у крові, після чого влаштувала скандал та почала розпивати слабоалкогольний напій перед поліцейськими.

Дівчина витрясала вміст сумочки і просила у поліцейських грошей на таксі.

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювали два екіпажі патрульної поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють деталі дорожньо-транспортної пригоди.