У Києві «герой паркування» зупинив трамваї: фото
Авто паралізувало рух транспорту
У неділю, 1 вересня, в Києві «герой паркування» паралізував рух трамваїв в одному з районів.
Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».
«На вулиці Дмитрівській «феноменальне паркування» від водія Nissan (#AA7375PT) паралізувало рух трамваїв», - сказано в повідомленні.
Також на сторінці опублікували фото автохама.
Як повідомляв «Главком», нещодавно один із рекордсменів збірної України з баскетболу за кількістю проведених матчів Максим Пустозвонов долучився до популярного у вітчизняному інтернет-сегменті проекту «ЗупиниЛося».
Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.
10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.
КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.
«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20Б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць у Деснянському районі», - зазначили комунальники.
Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме.