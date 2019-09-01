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    У Києві «герой паркування» зупинив трамваї: фото

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    Феноменальний герой паркування паралізував рух у Києві - У Києві «герой паркування» зупинив трамваї: фото
    Феноменальний герой паркування паралізував рух у Києві
    Фото: «Київ Оперативний»

    Авто паралізувало рух транспорту

    У неділю, 1 вересня, в Києві «герой паркування» паралізував рух трамваїв в одному з районів.

    Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

    «На вулиці Дмитрівській «феноменальне паркування» від водія Nissan (#AA7375PT) паралізувало рух трамваїв», - сказано в повідомленні.

    Також на сторінці опублікували фото автохама.

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    Як повідомляв «Главком», нещодавно один із рекордсменів збірної України з баскетболу за кількістю проведених матчів Максим Пустозвонов долучився до популярного у вітчизняному інтернет-сегменті проекту «ЗупиниЛося».

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20Б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць у Деснянському районі», - зазначили комунальники.

    Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме. 

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