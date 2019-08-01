Баскетболіст збірної України шокований співвітчизниками: «Невже їм шкода 20 гривень на парковку?»

Максим Пустозвонов зупиняв «лосів» разом із Ксотянтином Андріюком Іван Вербицький

Максим Пустозвонов взяв участь у популярному проекті

Один із рекордсменів збірної України з баскетболу за кількістю проведених матчів Максим Пустозвонов приємно здивував. Останнім липневим надвечір’ям Максим вирішив долучитися до популярного у вітчизняному інтернет-сегменті проекту «ЗупиниЛося».

Автор цієї передачі, відомий у недалекому минулому спортивний журналіст Костянтин Андріюк разом зі своїми однодумцями, до яких зокрема входять хлопці з патріотичної організації С14, намагається навести лад на столичних дорогах і парковках. Проект уже назбирав понад 100 тисяч підписників у «Фейсбуку». Чимало людей у захваті від роботи Андріюка. Хоча не бракує й тих, кому він своєю діяльністю наступає на хворий мозоль.

Баскетболіст Пустозвонов стверджує, що «ЗупиниЛося» користується в українських баскетбольних колах чималою повагою, а окремі гравці нашої збірної навіть підтримують проект матеріально. Тому, щойно завершилися перші збори національної збірної під керівництвом нового головного тренера Айнарса Баґатскіса, як Максим через соцмережі сам запропонував Андріюкові взяти участь у записі однієї зі свіжих програм.

Максим Пустозвонов каже, що не зміг би розмовляти з порушниками так терпляче

Слова Максим дотримався і 31 липня о п’ятій вечора був там, де на нього чекали – на найулюбленішому місці зйомок «ЗупиниЛося» біля «Оушен Плази», що на станції метро Либідська у Києві. «Звісно, хаос із парковками в столиці тотальний, але тут якась неймовірна концентрація «лосів», - каже Андріюк. – Ми зняли тут п’ять програм, двічі евакуатори забирали зі смуги громадського транспорту всі машини. І що бачимо зараз? Усі місця, по яких мали б їздити міські автобуси і тролейбуси, заповнені. Тому немає ради. Поодинокі поліцейські машини проїжджають і не звертають на свавілля уваги».

На цей раз евакуаторів автори не залучали. Обмежилися тільки наліпками на лобове скло. Але перед тим потішилися з поліцейських, які запаркувалися фактично посеред дороги, в другій смузі. Один із правоохоронців при цьому підійшов до каси «Макдональдса». Але, помітивши камеру, швидко зметикував, звернувшись до продавчині: «Ви викликали поліцію?» Та здивовано похитала головою, а поліцейський нервово розвернувся, обурюючись, що його знімають. «Якісь божевільні», - пробурмотав під ніс.

Поруч із «Оушен Плаза» спостерігається концентрація «лосів»

Для баскетболіста Пустозвонова то було перше з одкровень, з яких він щиро сміявся. «Прийшов сюди ще й тому, що живу неподалік і через ось цей хаос із парковками постійно зависаю в заторах, - каже. – Це неприпустимо».

За словами Максима, довіру в нього викликає ще й особа автора програми: «Костю як спортивного журналіста знаю доволі давно. Він їздив з нами на чемпіонати Європи і світу з баскетболу. Коли побачив його канал на Youtube, дуже сподобалося. Це круто. Подобається, що навчаючи людей культури поведінки на дорозі, він не грубить, не хамить, спілкується виключно культурно. Це чудово. Думаю, що змінити менталітет наших людей можна лише такими методами. Звичайно, в перспективі було б добре, щоб ніхто не ліпив цих наклейок, щоб наші люди правильно паркувалися і дотримувалися всіх правил дорожнього руху. Але починати треба з маленького і прищеплювати культуру водіння поволі. То, звісно, якщо ми збираємося в Європу».

Про Європу Пустозвонов згадав неспроста. Річ у тім, що в 2015-2018 роках баскетболіст виступав за клуби з Румунії та американської D-Ліги. Тому має з чим порівнювати. «Звичайно, в Європі порушення теж трапляються, але значно рідше, ніж у нас, - каже Максим. - І там люди платять великі штрафи. У нас зміни начебто теж обіцяють. Кажуть, що повинні створити підрозділ поліції, котрий займатиметься виключно парковками».

Наліпки для парнокопитних

Баскетболіст не приховує, що за кордоном теж отримував штрафи. «Нещодавно в США орендував машину, - розповідає Максим. - Поруч із будинком є місце для парковки. Але раз на тиждень, з дев’ятої до десятої години ранку у вівторок, вулиці прибирають. І машини в цей час треба забрати з правої сторони на ліву. Про це на знаку написано маленькими літерами. Я цього не помітив і заплатив 75 доларів штрафу. Претензій у мене ні до кого немає. У Європі за парковку штрафів не платив, але хлопці з команди, в якій виступав, попадалися. У Румунії, там ці штрафи рівняються 20-25 євро. Причому ніхто не сперечається. Поліція мовчки фотографує автівку ззаду і спереду, після чого суму штрафу відправляють за домашньою адресою».

Найбільше Пустозвонова дивує впертість наших людей, які не хочуть паркуватися цивілізовано: «Так, у нашій країні чимало місць, де ставити машини ніде і доводиться зупинятися на тротуарах. Але поруч із «Оушен-Плаза» ситуація інша. Там є сучасна, доступна для всіх парковка, вартістю 20 гривень за три години. При цьому перших 15 хвилин безкоштовні. У мене навіть було бажання розміняти 200 гривень і роздати десятьом таким, як каже Костя, «лосям» гроші на парковку. Присоромити їх. А то до комізму доходить – сьогодні наклейки приліпили на дві автівки з дипломатичними номерами!»

P.S. Інтерв’ю з Максимом Пустозвоновим, яке стосується баскетболу, читайте на «Главкомі» завтра.

Іван Вербицький, «Главком»



