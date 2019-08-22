У Києві горіла багатоповерхівка: є жертва (фото, відео)



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Горіла квартира на третьому поверсі 5-поверхового будинку Фото: ДСНС

Під час гасіння пожежі вогнеборцями у квартирі було виявлено тіло жінки

Сьогодні, 22 серпня, сталася пожежа в квартирі на бул. Вацлава Гавела, 43а, що в Солом’янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:06.

До місця виклику було направлено рятувальників 18-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що в 5-поверховому житловому будинку горить квартира на 3-му поверсі, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло жінки, яке знаходилося в кімнаті квартири. Також рятувальники врятували двох людей.

О 06:29 пожежа була локалізована, а о 06:32 ліквідована.

До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Внаслідок пожежі було пошкоджено меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля квартири.

Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.

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