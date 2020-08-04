В озері на Позняках рибалка зловив піранью (фото)



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Бурий паку має квадратні зуби Фото: Газета Дарницькі Вісті

Виловлена в київському озері риба сімейства піраньєвих водиться в басейнах річок Амазонка і Оріноко

На озері Жандарка, що на столичних Позняках, рибалка зловив незвичайну рибу.

Про це пише газета «Дарницькі Вісті».

Чоловік прийшов на озеро з метою зловити товстолобика, але замість цього на гачок попався бурий (чорний) паку, який має квадратні зуби, неймовірно схожі на людські. Про це рибалка повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

У коментарях під дописом кияни роблять припущення, що ця риба могла потрапити в озеро з акваріумів.

Як відомо, бурий паку (Colossoma macropomum) - крупна риба сімейства піраньєвих (Serrasalminae), єдиний представник роду Colossoma.

Бурий паку не є хижаком - у своєму рідному ареалі ця риба швидше вегетаріанець, але в ситуаціях, коли доводиться боротися за виживання, паку може показати, що у нього є зуби.

Бурий паку не вибагливий до умов проживання і легко пристосовується, завдяки чому його ареал проживання поступово розширюється, чому немало сприяють акваріумісти-любителі.

Рідним ареалом проживання є басейни річок Амазонка і Оріноко.