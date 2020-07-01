На Десенці в Києві потонув чоловік
Тіло знаходилося на поверхні води
У середу, 1 липня, вранці на поверхні води річки Десенка біля заливу Доманя, що в Деснянському районі столиці, було виявлено тіло людини.
Повідомлення від громадян надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:42.
На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.
По прибуттю рятувальники встановили, що на відстані 4 м від берега на поверхні води знаходилось тіло чоловіка.
Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали тіло чоловіка з води та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.
Нагадаємо, з початку літа на водоймах України зафіксували загибель понад 30 дітей.
Нещодавно повідомлялося, що на курорті в Азовському морі потонули двоє людей.