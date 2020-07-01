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    Новини

    На Десенці в Києві потонув чоловік

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    Водолази дістали тіло чоловіка з води - На Десенці в Києві потонув чоловік
    Водолази дістали тіло чоловіка з води
    Фото: ДСНС

    Тіло знаходилося на поверхні води

    У середу, 1 липня, вранці на поверхні води річки Десенка біля заливу Доманя, що в Деснянському районі столиці, було виявлено тіло людини.

    Повідомлення від громадян надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:42.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    По прибуттю рятувальники встановили, що на відстані 4 м від берега на поверхні води знаходилось тіло чоловіка.

    Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали тіло чоловіка з води та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

    Нагадаємо, з початку літа на водоймах України зафіксували загибель понад 30 дітей.

    Нещодавно повідомлялося, що на курорті в Азовському морі потонули двоє людей.

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