На Десенці в Києві потонув чоловік



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Водолази дістали тіло чоловіка з води Фото: ДСНС

Тіло знаходилося на поверхні води

У середу, 1 липня, вранці на поверхні води річки Десенка біля заливу Доманя, що в Деснянському районі столиці, було виявлено тіло людини.

Повідомлення від громадян надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:42.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

По прибуттю рятувальники встановили, що на відстані 4 м від берега на поверхні води знаходилось тіло чоловіка.

Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали тіло чоловіка з води та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

Нагадаємо, з початку літа на водоймах України зафіксували загибель понад 30 дітей.

Нещодавно повідомлялося, що на курорті в Азовському морі потонули двоє людей.