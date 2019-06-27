У Києві хочуть заборонити мотоциклам ганяти по місту вночі



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Рівень шуму, який створюють байкери, перевищує допустимі норми

Жителі Києва пропонують заборонити рух скутерів та мотоциклів з 23-ї до 7-ї години на вулицях столиці, де розташовані житлові будинки, оскільки рівень шуму перевищує норми. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міської ради 24 червня 2019 року.

Станом на ранок 27 червня, петицію підписали 456 осіб із 10 тисяч необхідних.

Авторка петиції Олена Єфимова пояснила: «З настанням темряви вулиці Києва перетворюються на справжні мототреки, по яких безкарно в будь-який час дня і ночі зі значним перевищенням швидкості і регламентованих децибел «літають» байкери на скутерах і мотоциклах. Їх не бентежить ані час доби, ані правила дорожнього руху, ані спокій інших громадян, дітей, хворих».

Вона пропонує заборонити рух мототранспорту у нічний час, а порушників карати штрафами. «…Це наповнить бюджет міста», - додала киянка.

Як повідомлялося, раніше жителі прилеглих до аеропорту «Київ» будинків пропонували змінити його графік роботи. Зокрема, мова йшла про заборону літати лайнерам у нічний час. Ця петиція була подана 6 вересня 2018 року.

Нагадаємо також, що 19 червня на Окружній в Києві сталася ДТП за участю мотоцикліста. В районі вулиці Зодчих власник двоколісного загнав свій мотоцикл під Daewoo Lanos, а сам відлетів в Audi, що їхав попереду.