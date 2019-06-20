На Окружній байкер загнав мотоцикл під Lanos, а сам відлетів у Audi (фото, відео)



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Двоколісний залетів прямо під задню частину Daewoo Фото: Інформатор

Мотоцикліста забрали в лікарню

У середу, 19 червня, увечері на Окружній в Києві сталася ДТП за участю мотоцикліста. В районі вулиці Зодчих власник двоколісного загнав свій мотоцикл під Daewoo Lanos, а сам відлетів в Audi, що їхав попереду.

Про це повідомляє Інформатор.

Daewoo Lanos і Audi рухалися в щільному потоці транспорту по Окружній в сторону виїзду з Києва. Ззаду автомобілів мчав мотоцикл.

Момент аварії зафіксував відеореєстратор водія Lanos. На записі видно, що Daewoo різко зупинився через автомобіль попереду. При цьому водій мотоцикла не встиг зреагувати на цей маневр. Щоб уникнути серйозного зіткнення, байкер завалився на бік. Двоколісний залетів прямо під задню частину Daewoo, а мотоцикліст, прокотившись по асфальту, сильно вдарився в задній бампер Audi.

Результатом події став перелом гомілки і чисельні забої. Мотоцикліст знаходиться під наглядом лікарів.

На місці працював екіпаж дорожньої поліції, обставини події встановить слідство

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Як повідомлялося, 18 червня на Дніпровській набережній у Києві сталася чергова ДТП за участю мотоцикліста: байк Bajaj Pulsar влетів в бік автомобілю Peugeot.