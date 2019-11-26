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    Погода на 26 листопада: в Україні буде холодно, на заході – ожеледиця

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    У&nbsp;східних областях вночі стовпчики термометрів опустилися до 9&deg; морозу - Погода на 26 листопада: в Україні буде холодно, на заході – ожеледиця
    У східних областях вночі стовпчики термометрів опустилися до 9° морозу

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень близько 0°

    В Україні у вівторок, 26 листопада, очікується туман, температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «26 листопада в Україні хмарно з проясненнями. У західних областях вночі та вранці туман, мряка, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вдень 5-10° тепла. На решті території без опадів; температура вночі 1-6°, у східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°», - зазначається у повідомленні.

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    Вітер в Україні, за інформацією синоптиків, південно-східний, східний 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с .

    У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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