Незаконна кав’ярня-автобус працювала на парковці на Подолі (фото)

Кафе-автобус працював без дозвільних документів

Незаконний кава-бас, що працював на Набережно-Хрещатицькій, відправився на штрафмайданчик. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Київської міської держадміністрації Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

«Кафе-автобус – офіційно об’єкт пересувної торгівлі – працював на паркувальному майданчику без жодних дозвільних документів. Винахідливі ділки організували в орендованому автобусі кав’ярню, змонтували поруч столики, і якийсь час отримували незаконні прибутки», - розповів він.

Демонтажні бригади КП «Київблагоустрій» оперативно прибрали незаконний об’єкт, зазначив Ткаченко.

У коментарях під дописом кияни вказують на безліч таких незаконних об’єктів у Києві. Зокрема, біля станції метро «Лук’янівська» знаходиться кав’ярня на колесах.

МАФ біля станції метро «Лук’янівська». Фото: Pavlo Postoienko

Як повідомлялося, близько 1100 МАФів, самовільно розміщених на вулицях Києва, було демонтовано протягом першого кварталу поточного року.

У березні на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.

12 квітня на світанку біля проїжджої частини дороги на вул. Старовокзальній, 26 у Шевченківському районі столиці згоріли два МАФи.