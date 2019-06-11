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    У Києві конфлікт між чоловіком і дружиною переріс у різанину

    • Розсилка
    У Києві конфлікт між чоловіком і дружиною переріс у різанину

    Свекор заступився за невістку і отримав удар ножем від сина

    У столиці поліцейські затримали киянина, котрий ножем поранив батька. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Інцидент трапився у Голосіївському районі столиці.

    «Чоловік із дружиною посварилися через побутові проблеми. Зловмисник під час сварки намагався вдарити жінку, тоді за неї заступився свекор. Однак це розлютило фігуранта ще більше: він схопив зі столу ніж та поранив ним батька у живіт. Перелякана жінка відразу ж викликала поліцію та «швидку», - розповілиправоохоронці.

    «52-річного потерпілого госпіталізували, йому надали кваліфіковану медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує. Зловмисника ми відразу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що йому – 29 років, раніше він вже був судимий за крадіжки», - повідомив начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

    Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

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