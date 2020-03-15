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    Пандемія коронавірусу: кількість жертв у світі наблизилась до 6 тис. осіб

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    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія, Іран і Південна Корея - Пандемія коронавірусу: кількість жертв у світі наблизилась до 6 тис. осіб
    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія, Іран і Південна Корея

    Кількість заражених в Китаї — 80,995 людей

    Станом на 07:00 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5 833 осіб.

    Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

    Кількість заражених в Китаї — 80 995 людей. Всього у світі 157 156 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 73 966 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (21 157), Іран (12 729) і Південна Корея (8 162).

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    Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 чоловіків у Чернівцях.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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