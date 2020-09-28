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    Під Києвом п’яний водій Toyota протаранив «Теслу» з дитиною в салоні і влетів у паркан (відео)

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    Автомобіль врізався у паркан на парковці - Під Києвом п’яний водій Toyota протаранив «Теслу» з дитиною в салоні і влетів у паркан (відео)
    Автомобіль врізався у паркан на парковці
    Фото: скріншот відео

    Позашляховик протаранив «Теслу» з дитиною в салоні

    У неділю, 27 вересня, у селі Гатне Києво-Святошинського району автомобіль Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «Дуже п'яний неадекватний водій протаранив «Теслу» з дитиною, маршрутку, неодноразово здійснював аварійну ситуацію, врізався в огорожі та бордюри», - йдеться в повідомленні.

    Зупинити п’яного водія вдалося, коли він потрапив на парковку «Мегамаркета», врізався в паркан і вже без колеса не міг звідти виїхати.

    Свідки розбили скло автомобіля і витягли водія.

    ДТП Київ водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння
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