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    Суспільство

    У Запоріжжі «герої парковки» загарбали весь тротуар і розлютили пішоходів (фото)

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    У Запоріжжі «герої парковки» загарбали весь тротуар і розлютили пішоходів (фото)
    Фото групи «Зупини Лося» у Facebook

    Водії авто щодня паркуються на пішохідній зоні

    У Запоріжжі помітили двох «героїв парковки», які залишають машини на тротуарі.

    Про це повідомляють в групі «Зупини Лося» в Facebook.

    «У нас дві машини кожен день повністю тротуар займають, доводиться з дітьми по проїжджій частині обходити», – цитують слова очевидця.

    Відзначають, що водії авто щодня паркують їх поруч на пішохідній зоні. Ця вулиця дуже людна, вдень на тротуарі багато пішоходів.

    Як повідомлялося, 1 жовтня, вранці на Академмістечку в Києві спостерігається великий затор через ДТП за участі вантажівки.

    Нагадаємо, 1 жовтня, на Лук’янівці в Києві зупинився рух тролейбусу та двох маршрутних автобусів. Водій Mercedes припаркувався з порушенням ПДР.

    Запоріжжя машини водій ПДР вулиця
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