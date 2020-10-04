У Запоріжжі «герої парковки» загарбали весь тротуар і розлютили пішоходів (фото)



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Фото групи «Зупини Лося» у Facebook

Водії авто щодня паркуються на пішохідній зоні

У Запоріжжі помітили двох «героїв парковки», які залишають машини на тротуарі.

Про це повідомляють в групі «Зупини Лося» в Facebook.

«У нас дві машини кожен день повністю тротуар займають, доводиться з дітьми по проїжджій частині обходити», – цитують слова очевидця.

Відзначають, що водії авто щодня паркують їх поруч на пішохідній зоні. Ця вулиця дуже людна, вдень на тротуарі багато пішоходів.

Як повідомлялося, 1 жовтня, вранці на Академмістечку в Києві спостерігається великий затор через ДТП за участі вантажівки.

Нагадаємо, 1 жовтня, на Лук’янівці в Києві зупинився рух тролейбусу та двох маршрутних автобусів. Водій Mercedes припаркувався з порушенням ПДР.