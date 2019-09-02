Масове отруєння під Одесою: до лікарні потрапило 37 людей



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37 осіб з смт Авангард під Одесою опинилися в Одеській інфекційній лікарні. Ймовірна причина - отруєння шаурмою

Про це сьогодні на позачерговому засіданні Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Лідія Степанова, передає кореспондент 048.ua.

«1 вересня по повідомленням ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України «в Одеську інфекційну лікарню було госпіталізовано 12, а потім 17, потім 22 і на сьогодні 37 осіб, серед них - дев'ятеро дітей віком від 12 років», - сказала Лідія Степанова.

За її словами, у хворих діагностували гастроентероколіт (ймовірно, сальмонельоз).

Також в ході засідання стало відомо, що перевіряючі не могли потрапити відразу на точку з продажу шаурмою. Коли їм це вдалося, на об'єкті знайшли багато порушень санітарного законодавства, розповіла Лідія Степанова. Зокрема, порушення санітарного режиму. Скільки людей працює на точці - невідомо, медичні книги власник не надав, зазначила чиновник.

Крім цього, чиновники виступили з пропозицією провести перевірку точок торгівлею фаст-фуду, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Джерело: 048.ua