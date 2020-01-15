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    У Києві масові аварії на мережі холодного водопостачання

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    У квартирах киян зникла вода - У Києві масові аварії на мережі холодного водопостачання
    У квартирах киян зникла вода

    Без води залишилися будинки на дев’яти вулицях столиці

    У середу, 15 січня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Копилівська, 67
    • вул. Левадна, 60, 62
    • вул. Новопольова, 99, 99A, 101, 101A, 101Б
    • Харківське шосе, 172
    • вул. Острівна, 4, 6, 6A, 8
    • вул. Мисливська, 9, 11, 11A, 11Б, 13
    • пров. Владислава Заремби, 9-17
    • вул. Данила Щербаківського, 49Б, 49В, 49Г
    • пр-т. Перемоги, 112

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій

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