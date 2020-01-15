У Києві масові аварії на мережі холодного водопостачання



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Без води залишилися будинки на дев’яти вулицях столиці

У середу, 15 січня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Копилівська, 67

вул. Левадна, 60, 62

вул. Новопольова, 99, 99A, 101, 101A, 101Б

Харківське шосе, 172

вул. Острівна, 4, 6, 6A, 8

вул. Мисливська, 9, 11, 11A, 11Б, 13

пров. Владислава Заремби, 9-17

вул. Данила Щербаківського, 49Б, 49В, 49Г

пр-т. Перемоги, 112

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій