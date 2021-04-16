Столичні комунальники «з боями» прибрали «наливайки» (фото)

Демонтовано сім МАФів, де незаконно торгували алкоголем

15 квітня бригади комунального підприємства «Київблагоустрій» точково демонтували МАФи без дозвільних документів на розміщення, що здійснювали заборонену торгівлю алкоголем. Демонтажі провели в Дарницькому (вул. Ревуцького), Дніпровському (б-р. Перова, вул. Космічна та Кибальчича) та Святошинському (просп. Перемоги, вул. Підлісна) районах столиці. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Демонтуємо споруди, що розміщувалися без дозволів, нічого не сплачували до бюджету і торгували алкогольними напоями. Згідно з рішенням Київради від 2016 року, продаж алкоголю в тимчасових спорудах заборонений. Сьогодні прибрали сім тимчасових споруд. Як це часто буває, не обійшлось без спротиву так званих «малих підприємців», які насправді отримують мільйонні неоподатковані прибутки. Дякую «ТОРівцям» – поліцейським спецпідрозділу тактико-оперативного реагування, які допомогли працівникам КП «Київблагоустрій» виконати роботу», – сказав Ткаченко.

Директор Департаменту міського благоустрою додав, що зачищення від незаконних споруд столиці триватиме й надалі, незважаючи на численні погрози, провокації та спроби невідомих зірвати графік демонтажів.

Лише цього року масштабні прибирання незаконних торговельних споруд відбулись біля станцій метро «Позняки», «Харківська», на просп. Маяковського та на інших локаціях.

Як повідомлялося, близько 1100 МАФів, самовільно розміщених на вулицях Києва, було демонтовано протягом першого кварталу поточного року.

У березні на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.

12 квітня на світанку біля проїжджої частини дороги на вул. Старовокзальній, 26 у Шевченківському районі столиці згоріли два МАФи.