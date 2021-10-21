У Києві медики врятували молодика, який повісився у ванній

Медики шпиталізували чоловіка до лікарні

20 жовтня на екстрені служби Києва надійшло повідомлення з вулиці Галицької в Подільському районі Києва про самогубство. Про це повідомляє «Київ оперативний»

Телефонувала жінка, яка повідомила, що її 28-річний син покінчив із життям.

Як стало відомо, батько пішов у магазин, жінка куховарила, а син сказав, що піде у душ. Коли мати зрозуміла, що з ванної кімнати не лунають характерні звуки і син не відповів їй, вона вибила двері та побачила сина, який за допомогою мотузки повісився на трубі. У цей момент батько повернувся та швидко зрізав мотузку.

Завдяки професійним діям лікарів екстреної медичної допомоги вдалося запустити серце чоловіка, яке вже не билося.

Медики госпіталізували чоловіка до лікарні. Тепер із ним працюватимуть спеціалісти.

Як повідомлялося, нещодавно в Голосіївському парку в Києві перехожий знайшов повішеним без одягу чоловіка.

24 вересня під час обстеження лісу під Києвом, де обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра і поранили його водія, правоохоронці знайшли труп чоловіка, що висів на дереві.

2 жовтня у Дніпровському районі Києва молодик хотів звести рахунки із життям, намагаючись зістрибнути з мосту. За словами очевидців, хлопець хотів покінчити із життям через нерозділене кохання.