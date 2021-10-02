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    У Києві хлопець хотів стрибнути з мосту через нерозділене кохання (фото)

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    За словами свідків, хлопець намагався вчинити самогубство через нерозділене кохання - У Києві хлопець хотів стрибнути з мосту через нерозділене кохання (фото)
    За словами свідків, хлопець намагався вчинити самогубство через нерозділене кохання
    фото: glavcom.ua

    Інцидент трапився на бульварі Ігоря Шамо

    У Дніпровському районі Києва молодик хотів звести рахунки із життям, повідомив кореспондент «Главкому» з місця події.

    Інцидент трапився сьогодні, 2 жовтня. Хлопець на ім'я Віталій намагався зістрибнути з мосту, що на проспекті Соборності. За словами очевидців, хлопець хотів покінчити із життям через нерозділене кохання.

    На місці події перебували правоохоронці, Національна гвардія України та медики. Хлопця вдалося врятувати. Наразі медичні працівники оглядають та надають йому допомогу.

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    У Києві хлопець хотів стрибнути з мосту через нерозділене кохання (фото)
    У Києві хлопець хотів стрибнути з мосту через нерозділене кохання (фото)
    У Києві хлопець хотів стрибнути з мосту через нерозділене кохання (фото)
    У Києві хлопець хотів стрибнути з мосту через нерозділене кохання (фото)
    У Києві хлопець хотів стрибнути з мосту через нерозділене кохання (фото)
    У Києві хлопець хотів стрибнути з мосту через нерозділене кохання (фото)
    фото: glavcom.ua

    Нагадаємо, раніше у столиці жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху. Чоловік загиблої розповів, що його дружина повідомила йому про цей страшний намір.

    Також на Прикарпатті чоловік вбив ексдружину, а потім вчинив самогубство.

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    Теги: Київ самогубство жінка чоловік
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    У Києві хлопець хотів стрибнути з мосту через нерозділене кохання (фото)