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    Під час пошуку нападників на Шефіра поліція виявила труп у лісі

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    Правоохоронці прочісують 430 га лісу в пошуках стрільця - Під час пошуку нападників на Шефіра поліція виявила труп у лісі
    Правоохоронці прочісують 430 га лісу в пошуках стрільця
    Фото: Нацполіція

    Під час слідчо-оперативних дій у справі замаху на Шефіра правоохоронці викрили ще один злочин

    Під час обстеження лісу під Києвом, де обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра і поранили його водія, правоохоронці знайшли труп чоловіка, що висів на дереві. Про це повідомляє УНН.

    З'ясувалося, що тіло належить хлопцеві, який зник під час велопрогулянки кілька місяців тому.

    Правоохоронці розглядають версії самогубства та насильницької смерті.

    Тіло зниклого хлопця виявили на дереві
    Тіло зниклого хлопця виявили на дереві

    Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

    За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

    До оперативно-розшукових заходів у справі замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія залучені підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Правоохоронці обстежують на Київщині понад 430 гектарів лісу, населені пункти та водойми навколо місця злочину. Підключили водолазів.

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    Теги: Національна поліція України Київщина напад самогубство Сергій Шефір
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    Під час пошуку нападників на Шефіра поліція виявила труп у лісі