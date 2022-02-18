У Києві на парковці знайшли покинутий суперкар Aston Martin (фото)

Автомобіль довгий час не виїжджав на дороги

Aston Martin DB7 Vantage Volante – заряджена 420-сильна версія кабріолету. Це перший автомобіль марки із двигуном V12

В одному із підземних паркінгів Києва знайшли раритетний кабріолет Aston Martin DB7 Vantage Volante 2003 року. Автомобіль покритий товстим шаром пилу та явно давно не виїжджав на дороги. Фото суперкара опублікував у Facebook блогер Roma Urraco.

Це єдиний Aston Martin DB7 Vantage Volante в Україні. Кабріолет роками не виїжджав із паркінгу. Цікаво, що його пробіг за 19 років – лише 39 тис. км. Тобто, перед нами свого роду капсула часу.

Звичайно, Aston Martin потребує миття, але загалом він дуже непогано зберігся. Салон суперкара – в ідеальному стані. Слід зазначити, що півроку тому автомобіль продавався за $58 тис. але, очевидно, покупця не знайшов.

Aston Martin DB7 Vantage Volante – топова версія кабріолету. Особливість модифікації Vantage – перший V12 в історії англійської марки.

Цей 5,9-літровий двигун розвиває 420л с. З 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,2с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 266 км/год. Усього випустили 2059 Aston Martin DB7 Vantage Volante.

Також, через пункт пропуску «Краківець» українець спробував перевезти раритетний автомобіль.

У грудні минулого року митна служба України конфіскувала Turkar Bizon – великий броньований автомобіль, який виробляється в Туреччині.